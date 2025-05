Casabus rétablit 10 lignes et ajuste 6 itinéraires pendant les travaux

Le visage de Casablanca continue de se métamorphoser et Casabus opéré par Alsa poursuit l’adaptation de son reseau pour garantir la continuité du service dans les meilleures conditions.

Ainsi, casabus opéré par alsa annonce le retour à la normale des itinéraires des lignes suivantes: L019, L020, L063, L072, L301, L013, L005, L031, L056 et L064, dont les itinéraires avaient connu des ajustements temporaires.

Les lignes suivantes connaissent un ajustement temporaire de leurs itinéraires, comme suit :

L 800 sortant du Terminus Mosquée Tarik vers le terminus Facultés Mohammedia Arrêts non desservis Angle rue Tiznit Itinéraire provisoire : Rond-point Oued El Maleh (R322) L 900 sortant du terminus Casa Port vers le terminus Rachidia Arrêts non desservis : Angle rue Tiznit Itinéraire provisoire: Rond-point Oued El Maleh (R322) L 32D sortant du terminus faculte BEN M’SIKvers le terminus T. ISTAHTM Arrêts non desservis : Protection Civile Mohammedia Itinéraire provisoire: Bd de la Resistance L904 sortant du Terminus Tit Mellil vers le terminus ISTAHTM Arrêts non desservis : Protection Civile Mohammedia Itinéraire provisoire: Rond-point Oued El Maleh (R322) L 608 sortant du Terminus Tit Mellil vers le terminus ZI Bernoussi Arrêts non desservis Chefchaouni Itinéraire provisoire: Rue des Figuiers L 064 allant de Bd Oued Dahab vers Bernoussi Arrêts non desservis : Café Britchia Itinéraire provisoire: Lalla Asmae – Bd Nassiba Bent Kaab

Ces ajustements s’inscrivent dans le cadre des mesures prises pour assurer un service fluide et fiable tout en accompagnant les dynamiques de modernisation et d’extension des infrastructures urbaines de Casablanca.

Casabus opéré par Alsa remercie les usagers pour leur compréhension et leur patience, et réaffirme son engagement à améliorer l’expérience de transport au quotidien.

A propos du Point Mobilité par Casabus opéré par alsa

« Le Point Mobilité » est un bulletin d’information qui fournit toutes les informations concernant les changements éventuels des lignes et horaires du bus. Son objectif est de maintenir les différentes audiences, notamment les Casablancaises et Casablancais, informé.e.s. Il est diffusé à fréquence régulière selon l’évolution de l’état des travaux et les changements d’itinéraires concernant l’ensemble du territoire de l’ECI Al Baida.