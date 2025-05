Maroc : le télétravail bientôt encadré par le Code du travail

Par LeSiteinfo avec MAP

Le télétravail fera l’objet d’un encadrement spécifique dans le Code du travail, dont une révision est prévue pour septembre ou octobre prochains, a annoncé, mercredi à Casablanca, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

S’exprimant lors d’une conférence organisée par l’Université d’Al Akhawayn en partenariat avec le groupe Le Matin, sous le thème « Employabilité et compétitivité à l’ère de l’IA: défis et opportunités pour le Maroc », M. Sekkouri a insisté sur la nécessité de repenser le rapport au travail à la lumière des transformations induites par l’intelligence artificielle (IA).

Le ministre a souligné que le marché du travail connaît une transformation profonde et complexe, avec près de 80% des métiers appelés à évoluer, estimant que l’IA, loin de constituer une menace pour l’emploi, pourrait au contraire en devenir un puissant facilitateur.

M. Sekkouri a précisé que le débat ne devrait pas opposer intelligence artificielle et emploi, mais plutôt inscrire cette technologie dans une vision stratégique tenant compte des spécificités et des potentialités du Maroc, relevant que si la technologie progresse à un rythme soutenu, « nous disposons d’une marge de manœuvre bien plus large en matière de compétences, un terrain sur lequel le Maroc peut intelligemment se positionner ».

Il a, par ailleurs, plaidé en faveur d’une réforme en profondeur de l’écosystème de la formation professionnelle, révélant la mise en place prochaine d’un observatoire basé sur l’IA, pour accompagner les jeunes chercheurs d’emploi, notamment à travers des coachs numériques capables de les assister dans l’optimisation de leurs CV et la compréhension des dynamiques du marché.

M. Sekkouri a aussi évoqué la création d’une ligne de service dédiée aux employeurs, leur offrant une visibilité claire sur l’offre de compétences disponible, ainsi que le déplacement progressif du centre de gravité entre le diplôme académique et la certification professionnelle. A cet égard, il a indiqué que « l’un des chantiers majeurs aujourd’hui est de décomplexer la question du diplôme, en valorisant des certifications reconnues par les acteurs économiques ».

Le ministre a insisté sur la nécessité de construire cette dynamique avec le secteur privé et de concevoir les formations en collaboration directe avec les praticiens.

M. Sekkouri a lancé un appel à l’émergence de champions nationaux et de startups innovantes, aptes à démontrer que la création de valeur à l’ère de l’IA peut bel et bien s’enraciner au Maroc.

Cette conférence, à laquelle ont également pris part le président de l’Université Al Akhawayn, Amine Bensaid, et le vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, a été marquée par un panel réunissant Deborah Bartlette, Chief Employability and Entrepreneurship Officer à l’Université Al Akhawayn, Fayçal Lemsouguer, Directeur de Leyton Consulting Morocco, Simohamed Zizi, cofondateur et CEO de Jobzyn, et Amine Abouomar, professeur assistant en informatique à l’Université Al Akhawayn.

Les échanges ont porté sur les compétences d’avenir, les transformations des pratiques de recrutement et la place des jeunes dans le nouveau paradigme économique induit par l’IA.