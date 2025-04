Le Maroc à l’honneur à la foire de Paris du 30 avril au 11 mai

Le Maroc sera mis à l’honneur à la foire de Paris du 30 avril au 11 mai, l’événement shopping et festif préféré des Français, avec un stand conçu comme un véritable écrin au pavillon international, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

La participation marocaine se veut un véritable voyage sensoriel, culturel et festif où le talent des artisans sera mis en lumière durant les 12 jours de l’événement. Des animations et démonstrations variées seront également proposées, telles que des ateliers de calligraphie, des tatouages au henné et des sessions de live cooking, offrant ainsi une immersion totale dans la culture marocaine.

Le 9 mai une journée entière sera dédiée au Maroc dans l’espace « Village Talents d’Afrique » au cœur du palais des expositions « Paris Expo Porte de Versailles ».

C’est ainsi que l’atelier calligraphie offrira au public l’opportunité de découvrir l’élégance de cet art et son importance dans le patrimoine graphique et spirituel du Maroc, tandis qu’un artisan dinandier exécutera des démonstrations de façonnage du métal, illustrant un métier d’art emblématique du Royaume.

Un autre artisan présentera son travail de décoration à la main sur bois, inspiré de motifs traditionnels marocains. Cette animation valorise un artisanat minutieux qui fait partie intégrante de l’identité esthétique marocaine.

Côté animation, une artiste spécialisée dans l’art du henné proposera aux visiteurs des tatouages éphémères réalisés selon les motifs traditionnels marocains, mettant en valeur un savoir-faire ancestral toujours vivant, symbole de beauté et de célébration.

Cette ambiance festive sera rythmée par des prestations musicales issues du répertoire traditionnel marocain, sans oublier l’art culinaire avec des ateliers de préparation de mets authentiques et des dégustations.

Pour son directeur Steven Abajoli, depuis plus de 120 ans la Foire de Paris accompagne les modes de vie, les tendances de consommation et surtout, les envies de ses visiteurs, notant que l’édition 2025, l’événement s’inscrit entre tradition et innovation, avec l’ambition de renforcer les secteurs phares plébiscités par le public tout en conservant ce qui fait le succès de la foire depuis plus d’un siècle.

Sur 100 000 m2 d’exposition, la foire se présente comme un carrefour de l’inspiration, de l’innovation et des cultures du monde, o ffrant une caisse de résonance à multiples facettes pour tous les entrepreneurs, les marques et les artisans de France et du Monde, a-t-il ajouté dans un éditorial publié sur le site de l’événement.