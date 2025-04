Auditec célèbre 20 ans d’engagement et d’innovation au service de l’audition

À l’occasion de ses 20 ans, Auditec dévoile une nouvelle identité visuelle, symbole d’un tournant stratégique dans son histoire. Ce changement graphique illustre l’évolution d’une entreprise solidement ancrée dans l’innovation et l’excellence, tout en réaffirmant son engagement constant auprès des patients.

« Depuis deux décennies, notre priorité est restée la même : offrir à chaque patient une prise en charge personnalisée, humaine et experte. Ce que nous célébrons aujourd’hui n’est pas seulement un anniversaire, c’est la reconnaissance d’un parcours construit main dans la main avec nos équipes et nos partenaires », déclare Oumama BELFQUIH, Directrice Générale et Fondatrice d’Auditec.

Depuis sa création en 2004, Auditec n’a cessé de se développer, étendant progressivement son réseau de centres à travers le Maroc avec des ouvertures régulières entre 2009 et 2025. Cette croissance maîtrisée s’est accompagnée d’une transformation digitale amorcée en 2016, couronnée en 2024 par la certification ISO 13485 multisites, reflet de l’exigence et de la rigueur qui guident l’ensemble de ses processus.

Portée par une vision inclusive de la santé, Auditec s’est imposée comme un acteur engagé, œuvrant à lever les stigmas associés à l’appareillage auditif, tout en consolidant son développement par une croissance pensée, durable et maîtrisée.

Aujourd’hui, Auditec, c’est une équipe de 100 collaborateurs, 20 centres répartis du nord au sud plus de 100 000 patients accompagnés. Une présence territoriale affirmée, portée par un ADN fondé sur la satisfaction client au cœur de la performance à travers la personnalisation, l’excellence, l’efficience et l’expertise.