Casablanca : le trafic du tramway perturbé après une collision avec une voiture

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit de vendredi à Casablanca, précisément dans le quartier Belvédère, suite à une collision entre le tramway et une voiture.

Selon les informations recueillies par Le Site Info, la rame du tramway de la ligne 1, reliant Sidi Moumen à Lissasfa, a déraillé sous la violence du choc.

La même source précise que la circulation a été interrompue temporairement à cause de l’accident. Casa Tramway a indiqué que les équipes de la police et de la protection civile sont rapidement intervenues pour rétablir la situation dans les plus brefs délais