OCP et ses partenaires s’allient pour une agriculture durable

Face à l’urgence climatique et aux enjeux de la nutrition humaine, OCP Nutricrops acteur mondial de la nutrition des plantes et de la santé des sols renforce son engagement en faveur d’une agriculture durable.

À l’occasion du Salon International de l’Agriculture de Meknès, l’entreprise a annoncé la signature d’un contrat de collaboration scientifique et technique avec ARVALIS, Intercéréales et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité du mémorandum d’entente signé en octobre 2024, qui posait les jalons d’une coopération en matière de recherche agronomique, de nutrition végétale, de santé des sols et d’adaptation au changement climatique.

Une alliance pour des solutions agronomiques durables

Cette collaboration vise à co-construire, sur une base scientifique rigoureuse, des solutions concrètes et adaptées aux réalités du terrain. Elle prévoit la réalisation d’expérimentations, le développement d’outils d’aide à la décision, ainsi que l’élaboration de recommandations communes en matière de fertilisation raisonnée, conciliant performance agronomique et exigences environnementales.

Un programme de recherche triennal (2025–2028) a été lancé autour de trois axes majeurs :

– La conduite d’essais agronomiques en France, à la fois en stations expérimentales et en conditions réelles d’exploitation ;

– L’élaboration de plans de fertilisation personnalisés, reposant sur des critères scientifiques solides ;

– La création de contenus pédagogiques destinés à faciliter la compréhension et l’adoption des résultats par les agriculteurs.

Reposant sur les principes des « 4R », le bon nutriment, à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit – le programme adopte une gestion différenciée des éléments nutritifs. Cette approche permet de répondre précisément aux besoins des plantes, de limiter les pertes, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité nutritionnelle des récoltes, tout en optimisant la productivité.

La santé des sols, levier clé de la résilience agricole

Au cœur de cette initiative : la restauration durable de la santé des sols. Les partenaires s’engagent à promouvoir des pratiques agronomiques capables de renforcer la fertilité des sols et leur résilience face aux aléas climatiques. Le programme entend également proposer des alternatives scientifiquement fondées aux pratiques de fertilisation inefficaces, dans une logique de réduction des émissions et de compatibilité avec les contraintes économiques des exploitations agricoles.

Les résultats seront progressivement transférés sur le terrain à travers des démonstrations pratiques et des actions de formation, afin d’en faciliter l’adoption à grande échelle.

Vers un référentiel scientifique partagé entre l’Europe et l’Afrique

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie internationale d’OCP Nutricrops, qui vise à bâtir des ponts scientifiques entre l’Europe et l’Afrique. En s’alliant à des institutions majeures du monde agricole européen, l’entreprise marocaine réaffirme sa volonté de contribuer à un socle scientifique commun au service de la souveraineté alimentaire, de la nutrition, de la compétitivité agricole et de l’adaptation au changement climatique.

Portée par une approche rigoureuse, pragmatique et collaborative, cette initiative s’inscrit pleinement dans les Objectifs de Développement Durable (ODD 2 et ODD 13), en œuvrant pour une agriculture productive, durable et résiliente.