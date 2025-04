L’Université privée de Fès à l’heure de sa première semaine de l’architecture (VIDEO)

La première édition de la Semaine de l’Architecture, initiée par l’École Supérieure des Métiers de l’Architecture et du Bâtiment (ESMAB) de l’Université Privée de Fès (UPF) a démarré, mercredi, avec pour objectif de promouvoir l’architecture et l’urbanisme en préservant le patrimoine marocain riche et diversifié.

Destinée à favoriser les échanges et la réflexion prospective, cette semaine thématique qui se poursuivra jusqu’au 18 avril, rassemble des experts, des professionnels, ainsi que des architectes et des urbanistes en formation et des futurs bacheliers.

Animant une conférence sur « Ville Paysages au Maroc: Histoire et projets », la présidente de l’Association des Architectes-Paysagistes du Maroc (AAPM), Mounia Bennani s’est attardée sur la profession de l’architecte-paysagiste qui « planifie et conçoit les environnements naturels et bâtis en appliquant des principes esthétiques et scientifiques, avec une sensibilité particulière pour le vide et le vivant ».

Évoquant l’héritage historique, notamment la doctrine de la « ville-paysage » développée sous le Protectorat avec des figures comme Forestier et Zaborski, Mme Bennani a présenté une étude de cas contemporaine sur le projet d’aménagement paysager des rives de l’Oued Fès.

Mme Bennani a expliqué que ce projet, en cours de réalisation, illustre parfaitement les enjeux modernes qui consiste à reconnecter la ville autour de son fleuve, « Oued El Jawahir », considéré comme étant la mémoire vivante des Fassis., ajoutant que « l’objectif de ce projet est de redonner vie aux berges (5,5 km) pour lutter contre l’érosion et la pollution, tout en intégrant les usages agricoles et en créant des espaces publics, et ce, malgré les défis liés à l’urbanisation et aux dégradations’’.

De son côté, Mohamed Es-Semmar, historien en Architecture Islamique, a mis en lumière la richesse et la singularité du legs marocain, fruit d’un mélange harmonieux entre des racines locales profondément ancrées et les apports successifs des civilisations qui ont marqué le pays au fil des siècles.

Évoquant à la fois les trésors bâtis, tels que les neuf sites marocains inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et les expressions vivantes du patrimoine immatériel, partant de la place Jamaa el Fna à l’art Gnaoua (inscrit en 2019), en passant par la fauconnerie puis les savoir-faire liés à l’arganier, M. Es-Semmar a insisté sur l’interconnexion profonde de ces différentes composantes.

L’historien a estimé que cette richesse patrimoniale, dans sa double dimension matérielle et immatérielle, est non seulement une fierté nationale reconnue internationalement, mais aussi un pilier essentiel de l’identité marocaine, tel que consacré par la Constitution de 2011, qui réaffirme la volonté de l’État de préserver et valoriser cet héritage en reconnaissant la fusion de ses multiples affluents (Arabo-Islamique, Amazigh, Saharo-Hassani, Africain, Andalou, Hébraïque et Méditerranéen).

Dans une déclaration à la MAP, le Vice-président de l’université, Mohammed Ouazzani Jamil, a souligné que cette première Semaine de l’Architecture s’inscrit dans un cycle de manifestations thématiques visant à valoriser les différents champs disciplinaires de l’UPF.

Il a par la suite rappelé que la nouvelle filière Architecture, ouverte en début d’année universitaire 2024-2025, vient répondre à un besoin avéré au niveau national et plus spécifiquement pour la ville et la région de Fès-Meknès.

L’objectif, a-t-il précisé, est d’accompagner les projets structurants en matière d’architecture, de paysage et d’urbanisme, mais aussi de participer activement à la sauvegarde du patrimoine culturel et artisanal local.

Ouazzani Jamil a ajouté que l’institution ambitionne de contribuer au rayonnement international de ce patrimoine, notamment via des travaux de recherche exploitant des outils modernes comme l’intelligence artificielle.

Il a également évoqué le positionnement de l’université en soutien aux artisans, notamment à travers un projet visant à les accompagner dans la transition numérique pour mieux valoriser et commercialiser leurs produits, affirmant la volonté de l’UPF d’être un acteur pleinement ancré dans son territoire et répondant aux attentes de la région.

Les responsables de l’UPF estiment que la première Semaine de l’Architecture à Fès s’impose comme une plateforme essentielle pour le partage d’expertises, l’inspiration des futurs professionnels et le renforcement des collaborations nécessaires à un développement urbain harmonieux et respectueux de l’identité culturelle du Royaume.

À travers un programme dense de conférences, d’expositions et de rencontres interactives, la manifestation aborde, durant les trois jours, les défis et opportunités liés à l’aménagement urbain durable, à la conception paysagère et à la sauvegarde vitale de l’héritage culturel marocain.