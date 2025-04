Tournant historique pour l’Aïkido au Maroc: la Fondation Aikikai Maroc célèbre une double consécration exceptionnelle

La Fondation Aikikai Maroc organise, le 27 avril courant à Rabat, une cérémonie inédite sous l’égide de l’Ambassade du Japon, marquant un jalon sans précédent dans l’histoire de l’Aïkido et des arts martiaux au Maroc.

Six experts marocains atteindront le grade prestigieux de 6e Dan Aikikai international, une première dans le pays, formant le tout premier groupe de hauts gradés de ce niveau au Maroc, indique un communiqué de la Fondation Aikikai Maroc.

Le Directeur Technique de la Fondation sera honoré du titre rare et prestigieux de “Shihan” (Maître des Maîtres) par l’Aikikai Foundation de Tokyo, autorité suprême de l’Aïkido au Japon. Il s’agit d’une première absolue pour le Maroc, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, précise la même source.

“Cette cérémonie représente l’aboutissement d’un long travail rigoureux et visionnaire. Nous portons un Aïkido de paix, d’excellence et de développement humain”, explique le porte-parole de la Fondation, cité dans le communiqué.

La Fondation Aikikai Maroc confirme son rôle de pionnière, porteuse de valeurs humaines, éthiques et éducatives, inspirant les générations futures au Maroc et bien au-delà.

Depuis sa création en 2014, la Fondation a formé plus de 500 ceintures noires internationales, 38 maîtres instructeurs, et est devenue un modèle de gouvernance et de développement durable dans le monde des arts martiaux.

Reconnue officiellement par l’Aikikai Foundation depuis 2015 et membre de la Fédération Internationale d’Aïkido depuis 2016, la Fondation œuvre activement pour le rayonnement du Maroc à travers les arts martiaux, la culture et le dialogue interculturel.