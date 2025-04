Programme « Go Siyaha » : près de 819 projets validés depuis février 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de projets validés depuis le lancement du programme « Go Siyaha » en février 2024 s’élève à près de 819 projets, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

En réponse à une question orale sur le programme « Go Siyaha », posée par le groupe du Rassemblement national des indépendants, Mme Ammor a relevé que ce nombre représente déjà plus de la moitié de l’objectif fixé et ce, en seulement une année.

La ministre a également précisé que 746 entreprises bénéficient d’un accompagnement technique, avec un investissement de 85 millions de dirhams (MDH), ajoutant que ce soutien vise à aider les entreprises à améliorer la qualité des services, à accélérer leur transformation numérique, à renforcer les compétences, à diversifier les marchés et à rationaliser la consommation énergétique.

En outre, le programme profite à 46 projets d’animation et de loisirs touristiques, pour un investissement d’environ 300 MDH, avec des subventions estimées à 90 MDH, a-t-elle fait savoir, notant que ces projets portent sur plusieurs activités comme le surf, le sandboard, la pêche, les excursions en bateau, les clubs équestres et les murs d’escalade.

S’agissant de l’aspect environnemental, Mme Ammor a assuré que 27 entreprises bénéficient d’un appui spécifique pour la transition énergétique, avec un investissement de 52 MDH et des subventions atteignant les 20 MDH, comprenant les équipements tels que les systèmes d’énergie solaire, l’optimisation de l’usage des ressources hydriques, le traitement des déchets et des eaux usées, ainsi que d’autres technologies durables.

Et de rappeler que le programme « Go Siyaha » a pour but d’assurer un accompagnement et un soutien financier et technique à 1.700 entreprises touristiques à l’horizon 2026, pour contribuer à la création d’une offre de loisirs innovante et diversifiée, ainsi qu’à la création de l’emploi.