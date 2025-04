Maroc Telecom lance sa nouvelle marque « iNJOY »

Maroc Telecom a annoncé, lundi, le lancement de sa nouvelle marque « iNJOY », une offre mobile entièrement digitale conçue pour répondre aux attentes de la jeunesse connectée.

« iNJOY » se distingue par sa flexibilité, offrant aux clients la possibilité de personnaliser leur forfait en toute autonomie, que ce soit via l’application mobile (disponible sur Play Store et Apple Store) ou le portail web « www.injoy.ma », indique Maroc Telecom dans un communiqué, ajoutant que les clients peuvent ainsi choisir le volume d’internet et les heures d’appels qui répondent parfaitement à leurs besoins, à partir de 59 dirhams par mois, sans aucun engagement.

Selon la même source, « iNJOY » permet également de conserver ou de choisir un nouveau numéro avec livraison gratuite de la carte SIM, tout en offrant une grande autonomie dans la gestion de son abonnement depuis la souscription en passant par le paiement et le service client.

Les clients de l’offre « iNJOY » pourront bénéficier de tous les Pass et services à valeur ajoutée pour rester connectés à leurs communautés à des tarifs attractifs.

« Avec ‘iNJOY’, Maroc Telecom réaffirme son engagement à offrir des solutions innovantes et adaptées à une génération toujours plus connectée », conclut le communiqué.