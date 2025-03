Ramadan au Maroc: les prix des tomates ont enfin baissé

Les prix de la tomate ont enregistré une baisse ce samedi dans les marchés de Casablanca, passant de huit à dix dirhams.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a confirmé cette baisse qui a soulagé les consommateurs, précisant que les prix dépendent des marchés de gros.

Et d’ajouter que les tomates sont disponibles en grandes quantités dans toutes les villes du Royaume et connaissent une grande affluence pendant le mois sacré.

Rappelons par ailleurs que le gouvernement a mobilisé l’ensemble des acteurs pour assurer un suivi rigoureux de l’état des stocks et de la production nationale, tout en mettant en place des mécanismes de contrôle renforcés.

Selon les dernières données, les produits alimentaires les plus prisés durant Ramadan, notamment les céréales, les légumes, les huiles et les produits laitiers, sont disponibles en quantités suffisantes et à des prix raisonnables.

H.M.