La LNFP tient son Assemblée générale ordinaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a tenu, jeudi au complexe Mohammed VI de football à Maâmora (près de Salé), son assemblée générale ordinaire au titre de la saison 2023-2024.

Cette assemblée a été marquée par un débat franc sur les questions qui concernent les acteurs du football national, notamment le soutien aux clubs, les litiges entre clubs et joueurs, les défis relatifs à la digitalisation, le chantier des assurances, ainsi que les amendements de certains règlements. Elle a aussi connu la présentation et l’approbation à l’unanimité des rapports moral et financier.

Pour Abdesselam Belegchour, président de la LNFP, cette assemblée générale s’est déroulée dans un climat empreint de responsabilité et de démocratie et a été marquée par un débat important concernant, notamment, les amendements de certains règlements visant à améliorer le volet juridique qui est fondamental pour le développement du système footballistiques national.

Les participants étaient également animés par la volonté de relever les défis de l’avenir, a affirmé M. Belegchour dans une déclaration à la presse.

Le rapport moral est axé sur les projets de développement de la LNFP relatifs à la digitalisation, au développement de la pratique (par l’amendement de certains règlements et le lancement de la stratégie de mise à niveau des clubs à l’horizon 2030) et aux activités de la LNFP et de retransmission des matches de la Botola Pro « Inwi ».

Il aborde également le bilan des compétitions (la Botola Pro D1 et la Botola Pro D2, le rendement des clubs à l’international et les championnats nationaux des jeunes) et le bilan des des instances juridictionnelles.

Selon ce rapport, la saison 2023-2024 a été marquée par le lancement de la Coupe de l’excellence, la mise en place d’un dispositif de Prize money pour inciter les clubs à l’adoption des pratiques de bonne gouvernance et le déploiement d’une approche d’encadrement dans la gestion des litiges entre clubs et les litiges avec les joueurs et les staffs techniques, couplée à la mise en place d’un plan d’encadrement de la masse salariale des clubs de la Botola Pro D1 et Botola Pro D2.

Cette année, poursuit le rapport, a également connu l’adoption des amendements relatifs au règlement pour l’octroi des licences aux clubs, au Code disciplinaire et au Règlement des compétitions et le lancement du projet de stratégie de mise à niveau des clubs à l’horizon 2030 avec le déploiement de la première étape « état des lieux » qui a concerné tous les clubs de la de la Botola Pro D1 et Botola Pro D2.

Le rapport financier, lui, revient notamment sur les charges de la LNFP, composées des subventions accordées aux clubs de la Botola Pro D1 et de la Botola Pro D2, des frais d’arbitrage, des frais de fonctionnement, des assurances, des équipements et des primes des meilleurs buteurs.