Zaineb Semlali, une ingénieure passionnée à l’honneur

‘’Je suis Zaineb qui ne lâche pas ’’, telle est la devise qui guide Zaineb Semlali, Cheffe de Division de la Gestion du Domaine Public Autoroutier de l’Axe Est à la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM).

Diplômée de l’Ecole Mohammadia des Ingénieurs en 2009, Zaineb Semlali a choisi de débuter sa carrière au sein d’ADM. En 2010, elle a été nommée Cheffe de la Cellule Etudes & Contrôle Qualité pour le projet de l’Autoroute de Contournement de Rabat, un méga-projetde 41 km incluant le célèbre Pont Mohammed VI.

En 2018, elle a été désignée Coordinatrice CAPEX, œuvrant pour le bon déroulement du Processus-CAPEX, contribuant à la mise en place d’une nouvelle approche de gestion des projets d’investissement autoroutiers.

En 2022, Zaineb Semlali a été nommée Cheffe de Division Chargée de la Gestion du Domaine Public Autoroutier de l’Axe Est, un axe stratégique de 480 km comprenant plus de 6 700 parcelles expropriées. Dans ce rôle, elle a su allier ses compétences techniques, juridiques et managériales pour relever des défis complexes liés à la gestion foncière et à la valorisation du patrimoine foncier autoroutier.

Passant de la conduite des travaux à la gestion transversale des projets autoroutiers, ZainebSemlali continue à prouver qu’un tel domaine ‘’ souvent prisé par les hommes’’, ne constitue aucun obstacle à son épanouissement professionnel. Démontrant ainsi que la compétence, la détermination et la passion n’ont pas de genre. Son parcours est une preuve vivante que les femmes peuvent exceller dans des secteurs techniques et stratégiques.

Un projet phare : Le Pont Mohammed VI, un défi relevé avec brio

L’un des moments forts de la carrière de Zaineb Semlali a été son implication dans la construction du Pont Mohammed VI, l’ouvrage d’art emblématique situé sur l’Autoroute de Contournement de Rabat.

En tant que Cheffe de la Cellule Etudes & Contrôle Qualité, elle a joué un rôle clé dans la conduite des travaux et la libération des emprises foncières nécessaires à la réalisation de ce projet d’envergure. Son leadership et sa rigueur ont permis de garantir le respect des procédures qualité et des délais, tout en assurant une coordination efficace entre les différentes parties prenantes.

‘’ Gérer une équipe de 15 personnes en début de carrière, et près de 600 parcelles de terrains pour la libération des emprises foncières nécessaires à la construction du pont Mohammed VI et de l’autoroute de Contournement de Rabat, a été un défi de taille, (…) mais que je juge relevé avec succès ‘’

Ce pont, aujourd’hui symbole de modernité et d’innovation, porte en partie l’empreinte de ZainebSemlali, une ingénieure qui ne lâche rien face aux défis techniques et humains.

Une femme aux multiples facettes

Au-delà de ses compétences techniques, ZainebSemlali est également titulaire d’une Licence en Droit Français, obtenue en 2022, ce qui témoigne de son désir constant d’élargir ses horizons et de se perfectionner. Elle est également certifiée PMP (Project Management Professional) par le Project Management Institute (PMI) et certifiée en la prise de décision stratégique.

Ses domaines de compétences s’étendent de la gestion de projets à la négociation, en passant par la maîtrise des aspects juridiques et réglementaires du domaine public autoroutier.

Zaineb Semlali incarne ainsi l’esprit d’ADM : l’excellence, l’innovation et la détermination, montrant que les femmes ont toute leur place dans les métiers techniques et stratégiques, et qu’elles peuvent jouer un rôle clé dans le développement du Maroc.

S.L