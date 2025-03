Dounia Boutazout répond à ses détracteurs (VIDEO)

Dounia Boutazout a réagi aux critiques qui la visent pour avoir participé à plusieurs séries télévisées diffusées pendant le mois de Ramadan.

Invitée à l’émission «Maâ Al Famila», animée par Mourad El Aâchabi, la comédienne a indiqué que les artistes ont le droit de participer à plusieurs productions à la fois et de saisir les opportunités qui s’offrent à eux.

« Nous sommes des artistes et avons étudié et travaillé dur pendant quatre ans pour exercer notre métier. Pourquoi voulez-vous nous priver de travail et nous imposer de ne jouer que dans une seule production ? Nous avons des engagements à respecter », s’est insurgée Boutazout.

A noter que l’actrice marocaine figure dans les castings de quatre séries. Il s’agit d’«Ad-Dam Al Machrouk» sur 2M, de « Oulad Yaza » et « Ana Wiyak » sur Al Aoula, et de « Yawm Malqak » sur MBC 5.

H.M.