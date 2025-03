Marrakech: placé en garde à vue, il s’évade

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments relevant de la préfecture de police de Marrakech, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont interpellé, vendredi, un individu soupçonné d’implication dans les affaires d’évasion au cours d’une garde à vue, de trafic de stupéfiants et de psychotropes ainsi que de vol, apprend-on d’une source sécuritaire.

Le suspect (29 ans) a été arrêté lors d’une opération de sécurité menée dans la zone de Tamansourt (banlieue de Marrakech), au cours de laquelle les policiers ont été contraints de faire usage d’un pistolet Taser en tirant plusieurs décharges électriques afin de neutraliser la menace que représentait cet individu, après avoir refusé d’obtempérer et opposé une résistance violente, ajoute la même source.

L’intervention a également permis l’arrestation d’un autre individu, qui accompagnait le suspect principal, après qu’une vérification dans la base de données des personnes recherchées a montré qu’il faisait également l’objet d’un mandat de recherche pour trafic de stupéfiants et de psychotropes.

Le mis en cause principal était placé en garde à vue pour son implication dans des affaires de trafic de stupéfiants et de vol, avant de s’évader le 1er mars, déclenchant ainsi une opération de recherche approfondie, qui a permis de le localiser et de l’arrêter dans la région de Tamansourt.

Les deux individus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer tous les actes criminels qui leur sont imputés, ainsi que les circonstances de son évasion d’un lieu de détention dans le cadre des procédures d’enquête préliminaire.

S.L.