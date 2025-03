Inwi lance la connexion Max Débit WiFi 7

L’opérateur global inwi franchit un nouveau cap en lançant, pour la 1ère fois au Maroc, des routeurs équipés de la technologie WiFi 7.

Cette avancée révolutionnaire transforme l’expérience Internet à domicile grâce à des débits jusqu’à 4 fois plus rapides, une latence minimale et une couverture optimisée pour chaque utilisateur dans la même la maison.

Que ce soit pour le streaming en ultra-haute définition, le gaming en ligne sans interruption ou le télétravail en toute fluidité, le WiFi 7 redéfinit la manière dont les foyers marocains se connectent et interagissent avec le numérique. Cette technologie de pointe permet une navigation Max Débit, sans compromis et ceci même dans les environnements les plus exigeants.

Avec cette innovation, inwi repousse les frontières de la connectivité en offrant à ses abonnés une expérience inégalée :

Vitesse et performance optimales : Une connexion jusqu’à 4 fois plus rapide, garantissant un streaming fluide, des téléchargements instantanés et un travail en ligne sans ralentissement.

: Une connexion jusqu’à 4 fois plus rapide, garantissant un streaming fluide, des téléchargements instantanés et un travail en ligne sans ralentissement. Couverture renforcée : Une connexion stable et homogène dans toute la maison, idéale même pour les grandes surfaces.

: Une connexion stable et homogène dans toute la maison, idéale même pour les grandes surfaces. Latence réduite : Une réponse immédiate pour les gamers, les appels vidéo en HD et les usages intensifs.

: Une réponse immédiate pour les gamers, les appels vidéo en HD et les usages intensifs. Connectivité intelligente : Une gestion optimisée des multiples appareils connectés simultanément, sans perte de performance.

Cette avancée technologique témoigne de l’engagement continu de inwi à placer ses clients au cœur de ses priorités. L’opérateur global confirme ainsi son expertise sur le marché de la fibre optique au Maroc, en proposant une connectivité aux standards internationaux. Accessible dès 249 DH, son offre fibre continue de démocratiser l’Internet très haut débit pour tous les foyers marocains.