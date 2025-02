Retour à l’heure GMT: les Marocains expriment leur soulagement

A l’occasion du mois sacré de Ramadan, le Maroc repassera à l’heure légale (GMT) le dimanche 23 février 2025 à 03H00, en retardant l’heure de 60 minutes, indique un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Ce changement intervient conformément aux dispositions du décret 2.18.855 du 26 octobre 2018 relatif à l’heure légale.

Le retour à l’heure GMT+1, en avançant 60 minutes, sera opéré après la fin du mois béni de Ramadan, le dimanche 06 avril 2025 à 02H00, selon la même source.

Sur la Toile, de nombreux citoyens ont exprimé leur soulagement et se disent impatients de retrouver l’heure GMT. D’ailleurs, plusieurs voix s’étaient élevées en faveur de l’annulation de l’horaire GMT+1 depuis la décision d’en faire l’horaire officiel au Royaume tout au long de l’année (sauf le Ramadan). Ces voix citent notamment les effets négatifs de cet horaire sur la santé, aussi bien physique que mentale. En effet, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur colère et estimé que cet horaire perturbe leurs vies et impacte leur santé et leur sommeil.

«On ignore pourquoi le gouvernement refuse de renoncer à l’heure GMT+1. C’est un horaire qui complique notre quotidien», a commenté une internaute. «Pendant le froid, les élèves quittent, en effet, la maison dans le noir et se rendorment dans le transport scolaire et la majorité des citoyens allument leurs lumières tôt le matin. L’heure supplémentaire n’a donc aucune utilité», a précisé une autre.

Rappelons par ailleurs que d’après les calculs astronomiques, le Ramadan débutera le dimanche 2 mars 2025 au Maroc. La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Comme d’habitude, l’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.

Les calculs révèlent également que Aïd al-Fitr au Maroc sera célébré le 31 mars, ce qui signifie que le mois de Ramadan ne comptera pas 30 jours, mais bien 29 jours.

