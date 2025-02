Des eurodéputés pro-séparatistes tentent de forcer le passage à l’aéroport de Laâyoune

Un groupe de ressortissants européens, se prévalant de leur statut de députés européens, a tenté de forcer le passage à l’aéroport de Laâyoune dans le but de mener une action hostile au Maroc. Selon nos sources, ces personnes, connues pour leur soutien aux mouvements séparatistes, ont agi sans aucun mandat officiel du Parlement européen.

Malgré leur fonction d’élus européens, ces individus se sont rendus dans les provinces du sud du Royaume sans aucune concertation avec les autorités compétentes. Ils ont inventé de toute pièce une soi-disant mission, en violation des règles en vigueur au sein de l’institution européenne.

Face à cette tentative de passage en force, les autorités aéroportuaires marocaines, rompues à ce type de manœuvres dilatoires, ont fermement réagi en demandant à ces eurodéputés de reprendre immédiatement le vol par lequel ils étaient arrivés.

Cette nouvelle provocation, perpétrée par des personnes connues pour leur soutien à des thèses fallacieuses, ne reflète en rien la position officielle du Parlement européen. Leur attitude est indigne de la noble fonction de député européen et ne respecte pas les lignes directrices émises par leur propre institution, qui interdisent toute mission dans un pays tiers sans un mandat préalablement validé.

Le Parlement européen avait déjà établi des directives claires interdisant à ses membres de mener des missions au nom de l’institution sans mandat officiel. Or, le groupe qui a tenté d’entrer à Laâyoune n’avait ni autorisation ni mandat du Parlement européen, ce qui met en lumière l’irrégularité de leur démarche.

Les relations entre le Parlement marocain et le Parlement européen demeurent solides, notamment après la rencontre entre le Président du Parlement marocain, Rachid Talbi Alami, et la Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, en décembre dernier. De plus, des mécanismes de dialogue et de concertation existent, notamment la Commission Parlementaire Mixte, chargée de gérer les relations entre les deux institutions.

Les eurodéputés en question ont délibérément violé ces règles dans l’unique objectif d’attirer l’attention médiatique. Cette opération préméditée de propagande, loin d’être une première, s’inscrit dans une stratégie orchestrée par des acteurs cherchant à déstabiliser les relations entre le Maroc et l’Union européenne.

Il est également à noter que cette manœuvre a été planifiée à une date stratégique, le 20 février, en pensant à tort que la Présidente de la Commission européenne se rendrait au Maroc ce jour-là. Cependant, grâce au professionnalisme et à la maîtrise des autorités marocaines, cette tentative a été déjouée et leur opération a échoué.

Cet incident illustre une nouvelle tentative de manipulation de l’opinion publique et de création de tensions artificielles. Le Maroc, par la voix de ses institutions officielles, reste vigilant face à de telles provocations et continue de privilégier un dialogue constructif avec ses partenaires européens.