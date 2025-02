TAMWILCOM : 5ème conférence annuelle des institutions de garantie du Réseau Euro-méditerranéen

Pour la deuxième année consécutive, TAMWILCOM a accueilli les travaux de la 5ème Conférence Annuelle du Réseau Euro-méditerranéen de Garantie (EMGN), qui s’est tenue le jeudi 20 février à Rabat.

Sous le thème « Vers de nouveaux horizons financiers : généralisation de l’accès des PME méditerranéennes aux instruments de garantie de crédit », l’événement a rassemblé des acteurs clés du secteur, notamment les représentants des institutions de garantie du pourtour méditerranéen et de la région MENA, ainsi que les représentants des principaux bailleurs de fonds et institutions financières internationales.

La séance d’ouverture a été marquée par les interventions de M. Hicham ZANATI SERGHINI, Directeur général de TAMWILCOM, de M. Mohammed Tarik BCHIR, Directeur du Trésor et des Finances Extérieures au Ministère de l’Economie et des Finances, de Mme Nagla BAHR, Représentante principale du Réseau EMGN, et de M. Nasser KAMEL, Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée.

Les participants ont ensuite eu l’opportunité d’explorer les stratégies et les meilleures pratiques permettant une meilleure intégration des garanties de crédits aux systèmes financiers nationaux des pays de la région euro-méditerranéenne.

Les échanges ont ainsi mis en avant le rôle essentiel des systèmes de garantie de crédit en tant que levier à même de renforcer la résilience des entreprises et du tissu économique, en particulier des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), et de faciliter leur accès au financement.

La conférence a par ailleurs examiné les perspectives des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds multilatéraux pour une meilleure adaptation des dispositifs de garantie de crédits aux besoins spécifiques des PME de la région, permettant ainsi de favoriser leur accès au crédit et de soutenir leur développement.

Notons enfin que la tenue de la Conférence Annuelle du Réseau EMGN au Maroc témoigne de l’importance stratégique accordée par TAMWILCOM à la coopération et au partage d’expériences avec ses partenaires internationaux dans le domaine de la garantie.

TAMWILCOM est en effet membre actif au sein du Réseau Euro-méditerranéen de Garantie depuis sa création en 2012, marquant son engagement en faveur de la dynamisation du secteur de la garantie dans la région.