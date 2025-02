Fonctions supérieures: trois nouvelles nominations (Conseil de gouvernement)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts – département de l’Agriculture, Abdeslam Ziyad a été nommé directeur de la stratégie et des statistiques, tandis que Meryem Fares a été nommée directrice des ressources humaines, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports – département de l’Éducation nationale et du Préscolaire, Khalid Benichou a été nommé directeur des affaires juridiques et du contentieux, ajoute le communiqué.

S.L