Météo au Maroc: il va pleuvoir et neiger ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 19 février 2025 :

– Pluies éparses sur les plaines atlantiques Nord et Centre, l’Ouest de la rive méditerranéenne et les versants Est des Haut et Moyen Atlas.

– Temps passagèrement nuageux à nuageux avec ondées éparses sur l’Atlas, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes et les plaines intérieures Centre.

– Quelques flocons de neige sur les reliefs des Haut et Moyen Atlas.

– Temps assez froid à froid avec gelée ou verglas la matinée et la nuit sur l’Atlas et ses versants Est.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Anti-Atlas, les côtes Centre et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de -07/-01°C sur le Haut Atlas, de 00/09°C sur le reste de l’Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental et les versants Sud-Est, et de l’ordre de 05/14°C ailleurs.

– Température maximale en baisse sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée variable sur la Méditerranée, agitée à forte à l’Ouest de Malabata et peu agitée à agitée à l’est du Détroit, forte à très forte au nord de Tan Tan et au sud de Boujdour et agitée à forte ailleurs des côtes atlantiques.

S.L.