Visa Schengen: nouvelles précisions sur la bande démantelée à Fès

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de Fès ont interpellé lundi, en coordination avec les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), sept individus soupçonnés d’être impliqués dans une affaire liée à l’escroquerie, à la fraude, au faux et à l’usage de faux, ainsi qu’à l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données numériques.

Une source sécuritaire précise que les suspects, âgés entre 26 et 47 ans, avaient escroqué plusieurs victimes sous prétexte d’intervenir en leur faveur afin d’obtenir des rendez-vous de demandes de visa pour voyager à l’étranger.

Les investigations et recherches menées ont permis d’identifier et d’arrêter les mis en cause, ajoute-t-on de même source.

Les perquisitions opérées dans le cadre de cette affaire se sont soldées par la saisie de copies de documents d’identité et d’autres utilisés pour la constitution du dossier de demande de visas Schengen, ainsi que de sommes d’argent et de reçus de dépôts bancaires et de transferts d’argent suspectés d’être le butin de cette activité criminelle.

Les mêmes perquisitions ont permis de saisir aussi des ordinateurs, des tablettes et des téléphones portables, soupçonnés de contenir des traces numériques de ces activités frauduleuses.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

