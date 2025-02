L’ONDA dévoile sa nouvelle stratégie « Aéroports 2030 »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office National Des Aéroports (ONDA) franchit une nouvelle étape stratégique avec le lancement de sa stratégie « Aéroports 2030 », un plan ambitieux qui vise à moderniser les infrastructures, mettre l’expérience client aux standards internationaux et transformer en profondeur l’Office.

En application des Hautes Instructions Royales, données lors du Conseil des Ministres tenu le 4 décembre 2024, cette feuille de route accompagne la dynamique de développement du Royaume et prépare le secteur aérien aux défis des cinq prochaines années, indique un communiqué de l’ONDA.

Cette vision marque un tournant décisif, où innovation, transformation et ambition se conjuguent pour hisser les infrastructures aéroportuaires du Royaume aux meilleurs standards internationaux, fait savoir le communiqué.

Forts d’une vision commune et d’un engagement partagé, les différents acteurs, notamment la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), la Gendarmerie Royale, l’Administration des Douanes ainsi que le Ministère de l’Intérieur et le Ministère du Transport et de la Logistique, travaillent de concert pour faire des aéroports marocains des hubs stratégiques, connectés et attractifs, à la hauteur des aspirations économiques et touristiques et des grands rendez-vous sportifs du pays.

Selon la même source, la stratégie « Aéroports 2030 » s’articule autour de 3 axes à savoir le développement des infrastructures, la réinvention de l’expérience client et la transformation de l’ONDA.

Dans cette dynamique, l’ONDA compte moderniser et agrandir les principales plateformes aéroportuaires.

Dans ce sens,L’aéroport Casablanca Mohammed V, au cœur de cette transformation, verra sa capacité portée de 14 à 35 millions de passagers d’ici 2029, s’imposant ainsi comme un hub intercontinental reliant l’Afrique, l’Europe, l’Asie et les Amériques.

D’autres infrastructures, Marrakech, Agadir, Tanger et Fès notamment, connaîtront également d’importants travaux d’extension pour doubler leurs capacités et répondre à la forte croissance du trafic aérien.

« Aéroports 2030 » met également l’accent sur l’expérience client, en intégrant les dernières avancées en matière de digitalisation et d’innovation.

Ainsi, l’ONDA ambitionne de faire de ses aéroports de véritables espaces de vie connectés où chaque étape du parcours passager, de l’enregistrement à l’embarquement, sera fluidifiée grâce à des solutions technologiques de pointe.

« Nos aéroports de demain incarneront un Maroc ouvert, ambitieux et accueillant, offrant des standards internationaux et une expérience enrichie par notre hospitalité légendaire », a indiqué Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONDA.

« De la gestion du ciel à l’expansion de nos plateformes aéroportuaires, du tarmac au traitement des bagages à l’arrivée ou, au départ, de l’enregistrement à l’embarquement, le parcours client connaitra une transformation qui est déjà en marche, digitale mais aussi humaine », poursuit M. El Fakir.

Parallèlement, l’ONDA amorce une mutation institutionnelle profonde, avec une transition vers un nouveau statut juridique qui lui permettra d’opérer avec plus d’efficacité.

Cette transformation, qui pourrait mener à un passage au statut de société anonyme, vise à renforcer la gouvernance et à optimiser la gestion des infrastructures aéroportuaires.

Cette stratégie « Aéroports 2030 » sera accompagnée d’une montée en puissance du capital humain, plaçant les équipes de l’ONDA au cœur de cette transformation.

L’Office mise sur un renforcement des compétences et une modernisation des méthodes de travail à travers des programmes de formation continue, l’intégration de nouvelles expertises et l’adoption des meilleures pratiques internationales.

Dans cette optique, l’ONDA entend favoriser l’innovation interne et l’émergence d’une nouvelle culture d’excellence, en encourageant l’initiative, la collaboration et l’amélioration continue.

« Les hommes et les femmes de l’ONDA seront les acteurs clés de cette modernisation, contribuant à faire des aéroports marocains des références en matière d’accueil, de gestion et de services », souligne M.El Fakir.

L’ONDA s’apprête également à adopter une nouvelle identité visuelle reflétant l’ambition renouvelée du Maroc en matière d’aviation et de connectivité internationale.

Ainsi avec « Aéroports 2030 », le Maroc se prépare à relever les défis du transport aérien du futur et à s’imposer comme un acteur incontournable sur la scène internationale.

Ce plan ambitieux s’inscrit dans une dynamique plus large, marquée notamment par les préparatifs de la Coupe du Monde 2030, un événement qui placera le Royaume sous les projecteurs du monde entier.