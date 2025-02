Vaccin contre la méningite: le gouvernement rassure les pèlerins marocains

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité du vaccin contre la méningite en quantités suffisantes, a affirmé, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Suite à la décision des autorités saoudiennes d’imposer la vaccination obligatoire contre la méningite pour les personnes souhaitant accomplir la Omra, le ministère a doté les centres de santé agréés à travers le Royaume, ainsi que les instituts Pasteur du vaccin, a indiqué Baitas en réponse aux questions des journalistes lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

Le ministère poursuit ses efforts soutenus afin de renouveler le stock national, tout en veillant à ne pas compromettre le stock de réserve, a-t-il fait savoir.

A cet effet, le ministère invite les citoyens souhaitant bénéficier de ce vaccin et obtenir leur certificat de vaccination, à se rendre au centre de santé agréé le plus proche de leur lieu de résidence, afin d’éviter l’encombrement enregistré actuellement dans certains centres de santé, a-t-il relevé, ajoutant que le portail officiel du ministère comprend la liste des centres agréés relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

S.L.