Rougeole au Maroc: le ministère de la Santé fait le point

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a indiqué jeudi que son département a adopté un plan multiaxial pour endiguer la propagation de la rougeole.

Présentant un exposé devant le Conseil de gouvernement sur la propagation de la rougeole et les mesures prises par le gouvernement pour contenir la maladie, Tahraoui a précisé que ce plan porte sur l’extension de la campagne nationale de vaccination ainsi que le rattrapage vaccinal, ce qui a permis de vérifier le statut vaccinal de plus de 8,88 millions d’enfants âgés de moins de 18 ans.

Lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a fait savoir que dans son exposé, le ministre de la Santé et de la protection sociale a passé en revue l’état des lieux de la maladie au Maroc et la stratégie adoptée pour y faire face.

De surcroît, le ministère a renforcé les capacités de veille épidémiologique tout en garantissant le déploiement d’équipes d’intervention rapide dans les zones les plus touchées, a-t-il relevé, faisant également état de la fourniture des médicaments et dispositifs médicaux nécessaires pour une prise en charge urgente des cas enregistrés.

D’autre part, il a noté que des campagnes de sensibilisation ont été lancées au niveau national, dans le but de d’encourager le recours à la vaccination et la mise en œuvre des partenariats avec les différents acteurs du secteur de la santé en vue de garantir une réponse globale et efficace.

S.L.