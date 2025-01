Transport urbain : un nouveau programme à 11 milliards de dirhams annoncé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a annoncé, mardi à la Chambre des conseillers, la mise en place d’un nouveau programme de transport urbain par bus pour la période 2025-2029, qui s’inscrit « en rupture avec toutes les expériences précédentes ».

Répondant aux questions orales des conseillers, M. Laftit a précisé que le coût global des investissements alloués à ce programme s’élève à 11 milliards de dirhams, impliquant 37 autorités délégataires et toutes les composantes de la gestion déléguée, avec l’acquisition de 3.746 bus.

Il a souligné que les grands principes de ce programme sont la séparation des fonctions d’investissement et d’exploitation, où « l’Etat procède à l’achat des bus de haute gamme et prend en charge leurs entretiens », tandis que la tâche de gestion sera confiée aux entreprises, et la prise en charge globale de toutes les composantes de l’investissement avec l’adoption de méthodes modernes de suivi des contrats telles que les plateformes numériques, ajoutant que ce programme vise à fournir des services durables et de haute qualité aux usagers.

Des appels d’offres pour ce programme ont été lancés dans les villes de Fès, Marrakech, Tanger, Tétouan, Agadir et Bensliman pour l’achat de 1.317 bus, dont la plupart seront mis en service avant la fin de cette année, a indiqué le ministre, précisant que l’ouverture des plis pour ces appels d’offres aura lieu le 15 mars.

Les autres appels d’offres interviendront de manière progressive, avec pour objectif de mettre en service tous ces bus d’ici 2026, a ajouté M. Laftit, notant que ce programme constitue une transformation charnière dans le domaine du transport intra-urbain.