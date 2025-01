Immigration irrégulière : le Maroc met en échec 78.685 tentatives en 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a avorté 78.685 tentatives d’émigration irrégulière en 2024, mettant à contribution la résilience des dispositifs de surveillance des frontières et des littoraux, selon des données du ministère de l’Intérieur.

Le Royaume a continué en 2024 à faire face à une pression migratoire constante et grandissante dans un environnent régional instable et porteur de menaces plurielles, souligne le ministère, précisant que 58% des migrants étrangers irréguliers sont originaires des pays d’Afrique de l’Ouest, 12% originaires des pays du Maghreb et 9% sont originaires des pays d’Afrique de l’Est et Centrale.

En outre, un total 332 réseaux de trafic ont été démantelés, souligne-t-on de même source, relevant que ces réseaux développent constamment leurs stratagèmes et mutualisent leurs services et activités criminelles.

A cet égard, 14 assauts et tentatives d’assauts sur les présides de Sebta et Melilia ont été enregistrés, impliquant au total plus de 4.290 migrants.

Sur le même registre, 18.645 migrants ont été secourus en mer et ont pu bénéficier de prise en charge en termes d’assistance, d’accompagnement médical, d’hébergement et d’orientation et ce dans le cadre de la gestion humanisée des frontières.

En outre, quelque 6.135 migrants irréguliers ont bénéficié des retours volontaires vers leurs pays d’origine, en coordination avec leurs légations diplomatiques et ce, dans le cadre de l’approche protectrice de la Stratégie nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA).

Ces efforts déployés dénotent la contribution majeure du Maroc en termes de sécurité régionale et de lutte contre les réseaux de trafic transfrontaliers. Ils traduisent également son engagement solidaire avec tous ses partenaires pour une approche collective des enjeux de la question migratoire.