« Changer l’eau des fleurs »: une adaptation théâtrale à ne pas manquer au Studio des Arts Vivants

Ficelé à la manière du polar, « Changer l’eau des fleurs », best-seller de Valérie Perrin, a connu un succès fulgurant lors de sa sortie en 2018. Traduit dans 33 langues et vendu à près d’un million d’exemplaires en France, c’est naturellement qu’il est venu trouver sa place sur les planches.

L’écrivaine a fait confiance à Salomé Lelouch (fille de Claude Lelouch) et Mikael Chirinian pour s’emparer de la mise en scène. Ensemble, ils ont préservé la magie du récit aux parfums d’automne et aux couleurs chatoyantes, tout en offrant une version épurée, drôle et bouleversante.

« Changer l’eau des fleurs » raconte les aventures de Violette Toussaint, une garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués. Elle change l’eau des fleurs, nettoie les tombes et les allées…Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés.

« Changer l’eau des fleurs » raconte l’histoire intense d’une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur.

Violette Toussaint, magnifiquement incarnée par Caroline Rochefort, est une héroïne ordinaire, sensible, bouleversante de vérité et qu’on ne peut qu’aimer.

Qualifiée de prouesse ! Cette adaptation offre un moment merveilleux, elle nous fait rire, nous émeut et invite à la réflexion.

Rendez-vous le jeudi 23 janvier 2025 à 20H30 au Studio des Arts vivants