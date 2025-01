Météo Maroc : pluies et averses ce vendredi 17 janvier 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 janvier 2025.

-Chutes de neige sur le Moyen Atlas, les Hauts plateaux orientaux et les sommets du Rif.

-Pluies et averses faibles à localement modérées sur la rive méditerranéenne, le Rif et le Saïss, le Moyen Atlas et l’Oriental.

-Faibles pluies probables sur les plaines atlantiques au Nord d’El Jadida.

-Vent de Nord-Est faible à modéré sur l’Oriental, de Sud-Ouest faible sur les plaines atlantiques Nord et de secteur Nord faible à modéré en général ailleurs.

-Température minimale de l’ordre de -08/-03°C sur les Haut et Moyen Atlas, -03/01°C sur le Rif, les hauts plateaux orientaux et sur les versants Sud-Est, 03/05°C sur les plaines atlantiques Nord et de l’ordre de 06/11°C ailleurs.

-Température du jour en légère hausse.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée sur les côtes atlantiques et localement peu agitée à agitée entre Tan-Tan et Cap Barbas.