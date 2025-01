Prix des viandes rouges: les Marocains s’inquiètent à l’approche de Ramadan

A l’approche du mois de Ramadan, de nombreux Marocains ont exprimé leur inquiétude à cause de la hausse continue des prix des viandes rouges.

Sur la Toile, plusieurs internautes ont estimé que les tarifs poursuivront leur flambée pendant le mois sacré, appelant les services compétents à intervenir en urgence pour contrôler les tarifs.

Au micro de Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué, à ce propos, que les prix des viandes rouges pourraient davantage grimper pendant le Ramadan, surtout qu’il s’agit d’un produit très prisé par les ménages. Et d’ajouter que les familles aux revenus limités ne peuvent plus s’en procurer à cause de la hausse des prix.

H.M.