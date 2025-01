Marrakech: deux villas transformées en maisons closes

Sept ressortissants du Golfe et huit filles marocaines ont été interpellés samedi lors d’une descente sécuritaire dans deux villas dans la commune Tasseltant, dans la province de Marrakech.

Selon une source de Le Site info, les mis en cause étaient en état d’ivresse lorsque les services de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux, précisant qu’ils ont été pris en flagrant délit de débauche et de prostitution. En marge de cette opération, une grande quantité de drogues et plusieurs bouteilles d’alcool ont été saisies.

Les personnes impliquées dans cette affaire ont été placées en garde à vue et ont été entendues dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.