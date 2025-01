De Monaco à Arsenal : le leadership d’Arsène Wenger dévoilé à Casablanca

THE CHALLENGE LEADERSHIP SHOW, la marque événementielle du magazine Challenge lance son premier rendez-vous de l’année 2025, le mercredi 05 février à 18h30 au Mégarama-Casablanca, pour répondre à cette question du leadership, inné ou acquis ?

A-t-on une prédisposition naturelle à être leader ou est-ce un apprentissage tout au long d’une vie ? Dans un monde en pleine transfiguration, où compétences et état d’esprit des femmes et des hommes qui dirigent grandes et petites équipes, sont à développer en permanence pour ne pas être dépassés, l’invité de prestige qui explorera ce vaste domaine du leadership est Arsène Wenger, l’expert qui a avancé avec sérénité et enthousiasme des années durant pour élever le niveau de jeu, pour réussir bien des défis.

D’abord joueur, puis entraîneur de Monaco, Nagoya et enfin Arsenal où il a pu écrire sa propre légende en dirigeant pendant 22 ans le club londonien. Arsène Wenger, dont la longévité dans le monde du football est unique, est aujourd’hui directeur du développement du football mondial auprès de la FIFA mais il est surtout un conférencier dont le niveau managérial, la pédagogie et le sens de la communication impressionnent.

À travers ses conférences, celui qu’on appelle le Professeur, partage une vision inspirante du management des équipes et des individualités, basé sur son exceptionnelle carrière. Et sa longévité a un secret : son leadership, sa capacité à repérer, attirer et fidéliser les talents, ainsi que ses méthodes de management qui font encore référence dans le football professionnel. Une formidable source d’inspiration pour tous ceux qui dirigent ou évoluent au sein de collectifs et qui souhaitent devenir leaders ou… le rester.

A ses côtés Michel Denisot, l’homme de l’iconique et historique Grand Journal sur Canal+, l’homme aux plus de 15 000 interviews, l’animateur et interviewer des plus grandes stars de la planète, sera là pour animer un événement qui promet d’être mémorable.

Et le public, un acteur actif de l’événement. Lors d’une belle séquence d’interaction, il interpellera Arsène Wenger et échangera avec lui à travers questions et opinions autour du leadership, à travers expériences et vision de ce leadership.