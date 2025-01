Décès de Mohamed Benabdessalam : un géant de la musique marocaine disparaît

Le grand artiste Mohamed Benabdessalam est décédé ce jeudi matin après une longue carrière artistique, laissant derrière lui un riche héritage qui a contribué à façonner l’identité de la chanson marocaine pendant des décennies.

Le défunt a marqué sa carrière par une œuvre musicale impressionnante, ayant composé près de 250 morceaux, interprétés par des voix légendaires qui ont profondément influencé la scène artistique. Ses mélodies n’étaient pas de simples chansons passagères, mais des œuvres immortelles qui ont traversé les générations avec la même ferveur, témoignant de son génie et de sa créativité.

Mohamed Benabdessalam, dont le nom est associé aux plus grands artistes marocains, a réussi à créer une harmonie unique entre la musique traditionnelle et moderne, faisant de lui l’un des piliers de la musique marocaine. Par son départ, la scène artistique marocaine perd l’un de ses plus grands créateurs, mais ses compositions demeureront à jamais gravées dans la mémoire des amateurs de musique marocaine, témoignant de sa carrière exceptionnelle.