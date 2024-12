Caravane dentaire organisée par Autoroutes du Maroc et « Operation Smile Morocco »

Sous la Présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Mariam, Operation Smile Morocco (OSM) et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) ont organisé, pour la deuxième fois consécutive, une mission de consultations, de sensibilisation et de soins dentaires, au profit des élèves du « Groupe scolaire Melloussa » limitrophe au réseau autoroutier à la province de Fahs-Anjra, et ce les vendredi 20/12/2024 et samedi 21/12/2024.

Lors de cette opération, 366 enfants ont pu bénéficier de séances de sensibilisation, de consultations, d’extractions ou de soins dentaires, soit 1574 actes au total, réalisés par une équipe de professionnels bénévoles dévoués.

En parallèle, une kermesse festive a été organisée pour offrir aux enfants un moment de joie et de convivialité. Animée par des ateliers ludiques, des spectacles et des jeux éducatifs, cette journée a permis de combiner sensibilisation à la santé bucco-dentaire et activités récréatives dans une ambiance chaleureuse.

Le programme J/Jeunes Espoirs : l’engagement constant d’ADM envers ses communautés proches

Depuis 2008, ADM déploie le programme J/Jeunes Espoirs en partenariat avec le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports. Ce programme vise la réhabilitation des infrastructures des écoles limitrophes au réseau autoroutier, avec une composante éducative à travers la sensibilisation à des thématiques importante comme la sécurité autoroutière ou le développement durableCe programme comprend également la sensibilisation à la santé scolaire, à travers l’organisation de caravanes médicales en partenariat avec des professionnels du domaine.

Operation Smile Morocco célèbre son 25ème anniversaire, et clôture l’année par plus de 1500 actes dentaires en partenariat avec ADM !

Fondée il y a un quart de siècle et placée sous la Présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Mariam, Operation Smile Morocco marque cette année un jalon important de son parcours dédié à apporter espoir et bien-être aux enfants défavorisés du Royaume.

En collaboration avec ADM, l’organisation a conclu son 25ème anniversaire par une mission remarquable au profit des élèves du « Groupe scolaire Melloussa ». Cette initiative, qui a permis de réaliser plus de 1 500 actes dentaires, illustre la détermination d’Operation Smile Morocco à poursuivre son engagement, pour aider les enfants et les jeunes adultes issus de milieux défavorisés et souffrant de malformations faciales (fentes labiales et fentes palatines).

L’organisation de cette opération est donc une continuité des missions entreprises par Operation Smile Morocco pour changer la vie et donner le sourire aux enfants, et une confirmation de la démarche de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc en tant qu’entreprise publique citoyenne, soucieuse des territoires qu’elle traverse et déterminée à les impacter positivement.