Trafic international : trois trafiquants de fentanyl arrêtés au Maroc et inculpés à New York

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Bureau du Procureur du District Sud de New York, qui enquête sur les affaires les plus sensibles et médiatisées aux Etats-Unis, vient d’inculper trois trafiquants internationaux de drogue de « haut profil », arrêtés en avril dernier par les éléments de la Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ) à Marrakech, pour leurs liens avec des réseaux criminels s’activant dans le trafic international de fentanyl, de méthamphétamine et le blanchiment d’argent.

Les trois trafiquants de nationalités chinoise, ukrainienne et lituanienne avaient été interpellés par les services marocains, le 17 avril, en vertu de mandats d’arrêt internationaux émis par les autorités judiciaires américaines.

Ils ont été extradés récemment aux Etats-Unis, où ils ont fait leur première comparution devant un magistrat au niveau du District Sud de New York, dont le Parquet enquête sur les affaires judiciaires les plus sensibles et les plus médiatisées d’Amérique.

Xiang Gao, Oleksandr Klochkov et Igors Kricfalusijs avaient été interpellés lors d’opérations sécuritaires simultanées à Marrakech, dans le cadre de la coopération bilatérale privilégiée entre les services sécuritaires marocains et leurs homologues américains.

Les accusés, âgés entre 22 et 25 ans, ont été inculpés à New York d’association de malfaiteurs pour trafic et distribution de fentanyl et de méthamphétamine sur le territoire américain, et de blanchiment de fonds issus de ce trafic.

La mise hors d’état de nuire de ces trafiquants de haut profil a été rendue possible grâce à la vigilance, la réactivité et la coopération des services de sûreté marocains et à leurs efforts en matière de traque des personnes recherchées au niveau international dans des affaires de criminalité transnationale.

« Le fentanyl et ses dérivés continuent d’avoir des répercussions catastrophiques sur la vie des New-Yorkais. Les (trois) accusés auraient utilisé des méthodes agressives pour contourner notre capacité à endiguer le flux de poisons dans ce pays et à faire entrer des tonnes de produits chimiques potentiellement mortels aux États-Unis », a déclaré le Procureur américain par intérim pour le District Sud de New York, Edward Y. Kim, dans un communiqué.

De son côté, le Procureur général des Etats-Unis, Merrick B. Garland, a souligné que les trafiquants responsables de « l’inondation de notre pays par le fentanyl doivent répondre de leurs crimes ».

Pour sa part, l’administratrice de l’Agence antidrogue américaine (DEA), Anne Milgram, a déclaré que l’acte d’accusations émis contre ces trois trafiquants de « haut profil » souligne l’engagement de la DEA à cibler chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement mondiale du fentanyl.

Selon elle, les trois accusés ont fait circuler « des tonnes de précurseurs chimiques du fentanyl et de la méthamphétamine en provenance de Chine, sachant que ces produits chimiques seraient utilisés pour inonder les communautés américaines de drogues mortelles ».

Ils ont également formé des trafiquants de drogue sur la façon d’utiliser différents précurseurs chimiques pour fabriquer du fentanyl fini, destiné au marché américain, a-t-elle précisé, affirmant que leur inculpation « devrait servir d’avertissement aux trafiquants de drogue opérant dans le monde entier ».