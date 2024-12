La Royal Air Maroc inaugure le vol Toronto-Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

La Royal Air Maroc (RAM) a inauguré, dimanche soir, la ligne régulière directe reliant la ville canadienne de Toronto à Casablanca, renforçant ainsi le positionnement commercial de la compagnie aérienne en Amérique du Nord.

Le vol au départ de la métropole canadienne a décollé de l’aéroport international de Toronto dimanche soir transportant 289 passagers, tandis que le premier vol au départ de l’aéroport Mohammed V de Casablanca a enregistré 204 voyageurs.

Selon la RAM, cette nouvelle desserte, qui fait partie des engagements de la compagnie aérienne pris dans le cadre du Plan de développement signé avec le gouvernement en juillet 2023, jouera un rôle majeur dans le rayonnement touristique de la destination Maroc et le renforcement de la coopération économique entre le Royaume et le Canada.

Dans une déclaration à la MAP, le représentant régional de la RAM au Canada, Nour-Eddine Ezzairi, a affirmé que les vols Casablanca-Toronto ont été opérés par des avions Boeing 787 Dreamliner à raison de trois fréquences par semaine, et ce dimanche, mercredi et vendredi, avec un départ de Toronto programmé à 21H25, soulignant que l’inauguration de ce vol « marque un moment historique » dans les relations entre les deux pays.

L’analyse des vols montre une diversification des segments cibles, à savoir la communauté marocaine, la communauté africaine en particulier celle de l’Afrique anglophone (Nigeria et Ghana) et la communauté arabe (le Caire et le Moyen-Orient), a affirmé le responsable, notant que ce vol inaugural vient confirmer l’importance du hub de Casablanca comme plateforme incontournable de connexion internationale.

Il a par ailleurs mis l’accent sur le segment « tourisme » qui commence à se développer grâce aux partenariats lancés avec les acteurs de la province canadienne de l’Ontario, notant que plusieurs contrats ont été conclus dans ce sens pour la promotion de la destination Maroc.

La nouvelle liaison, qui ouvre de nouvelles perspectives entre le Royaume du Maroc et le Canada, s’inscrit dans le cadre de la vision visant à conférer à la compagnie cette nouvelle dimension globale et universelle, a relevé M. Ezzairi.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs passagers du vol inaugural en provenance de Casablanca ont exprimé leur grande satisfaction, soulignant que cette liaison directe répond à une demande croissante de la part des Marocains et plus généralement de la communauté africaine établie en Ontario.

La nouvelle ligne Casablanca-Toronto, qui s’ajoute à la liaison historique Casablanca-Montréal, opérationnelle depuis 1975, vient renforcer également le réseau « Amériques » de la Royal Air Maroc qui compte actuellement des vols directs reliant son hub de Casablanca à New York, Washington, Miami et Sao Paulo.