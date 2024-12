Chambre des Conseillers : Mohamed Ould Errachid en visite de travail au Panama

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, effectuera une visite de travail en République du Panama les 4 et 5 décembre, à la tête d’une délégation parlementaire, à l’invitation du président du Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino).

A cette occasion, M. Ould Errachid prononcera une allocution lors de la 38e session de l’Assemblée générale du Parlatino, organisée à l’occasion du 60e anniversaire de la création de cette institution parlementaire continentale qui regroupe les représentants de 23 institutions législatives de la région, a indiqué la Chambre des Conseillers dans un communiqué.

Il tiendra également des réunions bilatérales avec les présidents des parlements nationaux et des unions régionales en Amérique latine et dans les Caraïbes, outre l’examen des moyens de poursuivre le renforcement des rôles de la Bibliothèque Roi Mohammed VI, située au siège du Parlatino.

Cette visite « s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations distinguées unissant le Maroc et les pays d’Amérique latine et du renforcement de la position solide qu’occupe le Parlement marocain au sein des unions régionales, continentales et internationales en Amérique latine et dans les Caraïbes, y compris au Parlatino », a souligné la même source.

La délégation comprend, notamment, le premier vice-président de la Chambre des Conseillers, représentant de la Chambre auprès du Parlement andin, le conseiller parlementaire Abdelkader Salama, le troisième vice-président et conseiller parlementaire Jawad El Hilali, le représentant de la Chambre auprès du Parlatino, le conseiller parlementaire, Abderrahmane Ouafa, le conseiller parlementaire Mustapha Moucharaki, ainsi que le représentant permanent de la Chambre des conseillers auprès du parlement centraméricain (PARLACEN), Ahmed Lakhrif.

M. Ould Errachid sera également accompagné, lors de cette visite, du secrétaire général de la Chambre des Conseillers, Assad Zarouali, du chef de cabinet du président de la Chambre, Mansour Lembarki, du directeur des relations extérieures et de la communication, Saad Ghazi, ainsi que du chef du département des relations extérieures, Hassan Azarkan, a conclu le communiqué.