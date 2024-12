UM6P : 2ᵉ édition du Colloque international « Science et Quête de Sens »

Le Centre Science et Quête de Sens, affilié à l’Africa Business School (ABS) de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), organise la deuxième édition de son Colloque international « Science et Quête de Sens », qui se déroulera les 6 et 7 décembre 2024 sur le Campus de Benguerir.

Cette édition, coordonnée par le philosophe et prospectiviste Jean Staune, sera placée sous le thème « La conscience et la nature du réel : deux énigmes du XXIᵉ siècle ». Elle réunira des penseurs et des scientifiques de renom, parmi lesquels des physiciens, neurologues, responsables religieux et chefs d’entreprise. Parmi les intervenants figurent notamment William Phillips, lauréat du prix Nobel de physique, et le neurochirurgien Eben Alexander.

L’événement rassemblera une audience variée composée de chefs d’entreprise, hauts cadres, fonctionnaires, universitaires, experts et étudiants. Les participants pourront assister à des conférences, panels de discussion et ateliers interactifs, favorisant des échanges enrichissants et innovants, animés par des experts nationaux et internationaux.

Le Colloque s’inscrit dans une démarche approfondie de réflexion sur la nature du réel, explorant les frontières entre science, philosophie et spiritualité. Il vise à offrir des perspectives inspirantes aux leaders nationaux et aux générations futures marocaines, les encourageant à innover et à adopter des pratiques plus conscientes, en harmonie avec leur dimension spirituelle.

« Nous sommes honorés d’accueillir des figures internationales de renom pour cette deuxième édition. Ce colloque offre une plateforme unique pour explorer des enjeux complexes et cruciaux de notre époque », a déclaré Jean Staune, directeur du Centre Science et Quête de Sens.