Nabila Rmili promet des infrastructures sportives de premier plan à Casablanca (VIDEO)

Nabila Rmili, maire de la ville de Casablanca, a confirmé que les travaux de réhabilitation de plusieurs stades de la capitale économique du Royaume sont en cours, afin qu’ils soient prêts à accueillir les différents événements à venir.

Rmili a indiqué que les chantiers liés aux infrastructures sportives de la ville avancent à un rythme soutenu, notamment pour le complexe Mohammed V, le stade Tessema, ainsi que le complexe El Amal de Tennis.

Elle a également précisé que la réhabilitation et la rénovation des stades du Wydad et du Raja, situés dans le quartier Oasis, débuteront prochainement pour être prêts à accueillir les entraînements des équipes nationales qui prendront part à la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Nabila Rmili a ajouté que l’ensemble des projets et chantiers en cours seront achevés dans les délais fixés et qu’ils respecteront les normes les plus élevées, dans le but de faire rayonner le Maroc à l’échelle internationale.