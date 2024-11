L’UM6P organise la 5ᵉ édition du PreWork

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), à travers son Career Center, a organisé la 5ᵉ édition du PreWork. Cet événement a offert une plateforme d’échanges entre ses étudiants et des recruteurs issus de divers secteurs. Accueilli sur le campus de Benguerir, il a rassemblé plus de 60 entreprises et 150 recruteurs, favorisant des rencontres directes entre talents et employeurs.

Cette nouvelle édition du PreWork s’est distinguée par son format interactif et dynamique, favorisant des échanges naturels entre étudiants et recruteurs. L’événement a permis aux participants de mieux comprendre les attentes du marché et de valoriser leurs compétences face à des entreprises de renom.

À la veille du PreWork, les Program Advisory Committees (PACs) ont également été lancés, une initiative novatrice qui redéfinit la collaboration entre l’université et l’industrie pour adapter les formations aux réalités du marché.

Les PACs ont réuni des experts issus de divers secteurs, offrant une pluralité de perspectives, une équité des genres et un ancrage dans les besoins concrets de l’industrie. Leur mission principale a été d’enrichir les enseignements en intégrant les tendances du marché, de connecter les programmes aux défis concrets de l’industrie, et de créer un cadre de dialogue continu pour anticiper les compétences nécessaires à l’avenir.

La particularité de cette initiative résidait également dans l’implication d’alumni de l’UM6P, revenus en tant que mentors et conseillers. Leur participation a témoigné d’un cycle de contribution durable, où les talents formés à l’université ont contribué à façonner l’avenir des générations suivantes

« Le PreWork et les Program Advisory Committees sont des exemples concrets de l’engagement de l’UM6P à créer des ponts durables entre l’académie et l’industrie. Ces initiatives incarnent notre capacité à anticiper les mutations du monde du travail et à former des talents capables de répondre aux besoins émergents grâce à des approches innovantes, connectées et collaboratives. » a déclaré Mariam EL AICHAOUI, Responsable du Career Center de l’UM6P.

Ces initiatives reflètent l’engagement de l’UM6P à anticiper les évolutions du monde du travail en combinant enseignements structurés, expériences immersives et collaborations avec l’industrie. L’objectif est de proposer une formation ancrée dans la réalité, tournée vers l’avenir, pour former des leaders agiles et innovants, capables de relever les défis de demain tout en créant des ponts durables avec le monde de l’entreprise