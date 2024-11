Lycée Louis Massignon: des parents d’élèves manifestent (vidéo)

Les parents d’élèves du Lycée Louis Massignon à Bouskoura ont tenu ce jeudi matin une manifestation afin de protester contre les absences récurrentes et répétées d’une enseignante de français au sein de l’établissement.

Les parents soulignent l’urgence d’agir pour éviter que la situation ne devienne irrécupérable et indiquent que malgré des interpellations répétées, l’administration du lycée n’a pas apporté de réponse satisfaisante.

«L’absence de dialogue constructif et de solution durable, comme un remplacement temporaire ou définitif de l’enseignante, témoigne d’un mépris envers les préoccupations légitimes des familles », souligne le collectif de parents.

Contacté par le Site info, Pascal Roques, proviseur du lycée Louis Massignon assure que « cette situation fait l’objet d’un dialogue continu avec les parents d’élèves et les associations de parents d’élèves. Nous avons mis en place un plan d’action autour de cette situation pour l’accompagner et pour proposer des solutions qui vont dans le sens de l’apprentissage des élèves. C’est notre priorité numéro une ». Il ajoute: « Nous sommes un établissement qui travaille sur la question de l’excellence académique et de l’épanouissement personnel des élèves. La co-éducation est notre priorité ».