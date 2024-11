Au Maroc, une loi sur les cryptomonnaies devrait voir le jour

La 4e édition du Symposium régional de haut niveau sur la stabilité financière s’est ouverte ce mardi matin à Rabat.

Intervenant à cette occasion, le wali de Bank Al-Maghrib (BAM) et président du Comité marocain de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques (CCSRS), Abdellatif Jouahri, n’a pas manqué d’évoquer la question des cryptoactifs et des monnaies digitales.

Jouahri a souligné que les autorités marocaines, tenant compte des évolutions de la régulation internationale, ont privilégié une approche réglementaire visant à assurer une protection adéquate des usagers et des investisseurs tout en préservant les opportunités de tirer profit de ces innovations.

Dans cette optique, BAM a préparé un projet de loi encadrant les cryptoactifs qui est actuellement dans le circuit d’adoption, a-t-il indiqué.

« S’agissant des monnaies digitales de banques centrales, nous cherchons à déterminer dans quelle mesure cette nouvelle forme de monnaie pourrait contribuer à la réalisation de certains objectifs de politique publique notamment en matière d’inclusion financière », a-t-il ajouté.

Le Maroc se classe au 27e rang mondial des pays où l’on utilise les bitcoins et autres cryptomonnaies. Le Maroc a reçu environ 12,7 milliards de dollars en cryptomonnaies. C’est l’un des pays les plus actifs dans l’univers des cryptomonnaies.