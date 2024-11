Al Hoceima : une délégation des FAR effectue une visite à bord du porte-avions USS Harry S. Truman

Par LeSiteinfo avec MAP

En exécution des Hautes Instructions Royales, et dans le cadre de la coopération militaire maroco-américaine, une délégation des Forces Armées Royales conduite par le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a effectué, lundi, une visite à bord du porte-avions USS Harry S. Truman, en Méditerranée au large de la ville d’Al Hoceima.

A son arrivée à bord, la délégation a été accueillie par le Contre-Amiral Sean R. Bailey, Commandant le 8ème Groupe Aéronaval et le Capitaine de Vaisseau, Dave Snowden, Commandant le porte-avions USS Truman, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Au cours de cette visite, des explications portant notamment sur les missions du Groupe Aéronaval et ses capacités d’actions ont été fournies à la délégation marocaine à bord du porte-avions sur lequel le drapeau marocain a été hissé à l’occasion.

A cette occasion, tout en se félicitant de la dynamique de la coopération militaire bilatérale, les responsables marocains et américains ont échangé autour des questions d’intérêt commun notamment la sécurité régionale et le renforcement des capacités des deux armées à agir ensemble face à des menaces variées et protéiformes et développer les exercices dans le domaine aéronaval, conclut le communiqué.