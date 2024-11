Casablanca : nouvelle édition des « Rencontres du Digital » le 3 décembre 2024

PORTNET S.A. organise une nouvelle édition des « Rencontres du Digital » le 3 décembre 2024, à l’Hôtel Le Casablanca, autour du thème : « Guichets Uniques, catalyseurs du commerce en Afrique ».

Cet événement rassemblera des experts nationaux et internationaux, ainsi que des acteurs clés du commerce, pour examiner le rôle central des guichets uniques dans la transformation numérique et l’intégration économique du continent africain.

Alors que l’Afrique traverse une période de transformation économique profonde, des initiatives majeures comme la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) et le projet royal facilitant l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique redéfinissent les perspectives de croissance durable et de coopération régionale. Dans ce contexte, les guichets uniques se positionnent comme des leviers incontournables pour simplifier les démarches administratives, optimiser les chaînes logistiques et renforcer la collaboration entre les différents acteurs commerciaux.

Cette édition des Rencontres du Digital se focalisera sur les défis et opportunités liés à l’adoption et au développement des guichets uniques à l’échelle africaine. Les discussions aborderont des thématiques essentielles, telles que :

– L’apport des guichets uniques dans le développement des échanges commerciaux intra-africains.

– Les défis de l’interopérabilité des systèmes et infrastructures entre pays du continent.

– Les pratiques exemplaires pour concevoir des plateformes performantes, adaptées aux réalités locales.

Les **Rencontres du Digital by PortNet** offriront un espace privilégié pour encourager le dialogue entre les secteurs public et privé, partager des retours d’expérience concrets et explorer des solutions innovantes. L’événement vise également à mettre en avant les opportunités de partenariat et les actions concrètes nécessaires pour soutenir la croissance économique et l’intégration régionale de l’Afrique.