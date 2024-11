Maroc-Algérie: les frontières ouvertes exceptionnellement, voici pourquoi

Cette semaine, le poste frontière « Zouj Bghal », entre le Maroc et l’Algérie, a été ouvert de manière exceptionnelle pour remettre de nombreux Marocains, détenus dans les prisons algériennes pour migration irrégulière.

Selon l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile à Oujda, l’opération s’est déroulée mercredi et jeudi, précisant que 33 personnes ont été remises au Royaume, après avoir purgé leurs peines.

«Il semble que les parties algérienne et marocaine, à travers les trois consulats à Alger, Oran et Tlemcen, travaillent activement pour rapatrier d’autres personnes après qu’un accord ait été conclu entre les deux parties à ce sujet. De nombreux individus sont en détention provisoire et en attente de jugement (plus de 430 dossiers en cours) et six corps, dont ceux de deux jeunes femmes originaires d’Oujda, attendent d’être restitués à leurs familles», assure l’association.

Et de rappeler qu’elle avait précédemment facilité les démarches judiciaires et administratives pour la restitution des dépouilles.

