Séisme d’Al Haouz: la COPAG poursuit son engagement en faveur des sinistrés

La COPAG poursuit son engagement envers les populations touchées par le séisme du 8 septembre 2023, à travers une série d’initiatives sociales. Parmi celles-ci, le programme « Lait de l’école », qui vise à soutenir la santé et la nutrition de plus de 4000 élèves dans 41 écoles réparties sur quatre communes de la province de Taroudant: Ighil, Sidi Ouaaziz, Tefenqoult et Ouzio.

Le programme inclut la distribution de plus de 650.000 unités de lait enrichi en vitamines A et D3, ainsi qu’en fer et en iode, essentiels pour renforcer la santé des enfants et répondre à leurs besoins nutritionnels. Les distributions se poursuivront tout au long de l’année scolaire 2024-2025, accompagnées de sensibilisation à l’importance d’une alimentation équilibrée.

La COPAG a également alloué des ressources importantes pour soutenir les zones affectées. Ces contributions incluent des fournitures médicales et alimentaires pour l’hôpital régional de Taroudant accueillant les victimes et leurs familles, des repas pour 1800 habitants dans les zones touchées et la mise à disposition de plus de 1000 tentes et 500 logements préfabriqués grâce à une enveloppe budgétaire de 14 millions de dirhams.

Dans la continuité de ses efforts, la coopérative prépare une campagne pour aider les habitants à affronter la vague de froid en distribuant des couvertures et des vêtements adaptés aux conditions difficiles dans ces régions montagneuses. Ces initiatives illustrent l’engagement continu de COPAG en faveur des populations affectées par les catastrophes naturelles.

H.M.