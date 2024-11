Météo au Maroc: temps assez chaud ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 09 novembre 2024 :

– Temps assez chaud sur le Souss et les provinces sahariennes.

– Nuages bas et formations brumeuses le matin et la nuit sur le nord de l’Oriental, la rive méditerranéenne, la région de Tanger, le Saiss, les plaines atlantiques Nord et sur les côtes Sud.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et ses versants Est.

– Circulation des nuages d’altitude sur le reste du pays.

– Chasse-poussières locales sur l’intérieur des provinces Sud.

– Températures journalières en légère baisse.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre Mehdia et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L