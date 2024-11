Aides accordées aux sinistrés du séisme: les derniers chiffres

Par LeSiteinfo avec MAP

Un total de 63.766 familles ont bénéficié de l’aide financière mensuelle allouée aux sinistrés du séisme d’Al-Haouz jusqu’au 25 octobre dernier, a indiqué jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Répondant aux questions des journalistes lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, Baitas a indiqué que depuis la dernière réunion de la commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, un total de 9,5 milliards de dirhams (MMDH) a été alloué à l’aide financière des sinistrés, dont 4,75 MMDH sous forme d’aides directes octroyées par l’État jusqu’au 25 octobre dernier.

Il a rappelé la prolongation de cinq mois de la durée des versements des aides d’urgence d’un montant de 2.500 dirhams aux familles sinistrées par le séisme d’Al-Haouz afin de permettre aux familles d’achever la réhabilitation des logements dans les meilleures conditions, au vu du nombre de familles ayant reçu les autorisations de reconstruction mais n’ayant pas encore achevé les travaux de reconstructions de leurs habitations, notant que le coût de cette prolongation s’élève à 750 MDH.

Dans ce sens, Baitas a relevé que 51.938 familles ont bénéficié de l’aide financière pour la réhabilitation des maisons endommagés pour une enveloppe globale de 1775 millions de dirhams (MDH), versée en quatre tranches.

Il a souligné, à cet égard, que le gouvernement s’emploie à la gestion des répercussions du séisme, notant qu’il s’agit d’une opération d’envergure et complexe qui requiert un effort considérable en termes de soutien, de suivi et d’accompagnement.

Il a ajouté que le gouvernement est mobilisé pour la mise en œuvre du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, dans ses deux composantes tant celle liée aux infrastructures et à l’aide mensuelle réservée aux familles sinistrées, que celle relative à l’aide pour la reconstruction et la réhabilitation des habitations.

Baitas a mis en avant, à cet égard, le caractère important des programmes de reconstruction et de réhabilitation des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz et de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le sud-est du Royaume, qui jouissent de la Haute sollicitude du roi Mohammed VI, qualifiant les ressources qui sont allouées à ces programmes et les objectifs qu’ils ont atteints « d’énormes et d’importants ».

S.L