Youssef Ouzellal se confie sur son état de santé

Youssef Ouzellal, qui souffre d’une tumeur cérébrale, a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé. Contacté par «Ralia», l’artiste a confié qu’il se porte mieux, indiquant que ses médecins ne lui ont pas encore annoncé si la tumeur pourra être retirée ou pas.

Celui qui est plus connu dans le rôle de «Fatima Taouil» a également assuré qu’il souffre d’un problème au niveau de l’œil. «Je suis donc obligé de porter un pansement», a-t-il confié.

Rappelons que Youssef Ouzellal a suscité l’émoi de la Toile après avoir annoncé qu’il souffrait d’une tumeur au cerveau et demandé à ses abonnés et ses fans de prier pour lui. «Je fais beaucoup d’efforts pour accomplir mes tâches et sortir. Mon état est malheureusement critique», s’est désolé l’artiste.

