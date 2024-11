Incendie à Casablanca: grande mobilisation de la protection civile (VIDEO)

Un incendie s’est déclenché ce jeudi dans une compagnie d’assurance au niveau de l’avenue des FAR, à Casablanca.

Selon une source de Le Site info, Abdessamad Bdiai, le commandant régional de la protection civile, s’est rendu sur les lieux du drame, précisant que plusieurs équipes ont été mobilisées pour circonscrire l’incendie dans les plus brefs délais. «Quatre camions citernes et trois ambulances ont été dépêchés sur les lieux afin de maîtriser le feu et prendre en charge les éventuelles victimes», apprend-t-on.

La même source souligne que l’incendie devait être rapidement circonscrit afin de ne pas atteindre d’autres bureaux. « L’immeuble compte plusieurs centres d’appels », précise-t-on.

Pour rappel, le feu n’a heureusement pas fait de victimes mais a causé d’importants dégâts matériels. Les causes de l’incendie, qui a semé la panique parmi les employés de la compagnie, n’ont pas encore été déterminées. D’ailleurs, une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.